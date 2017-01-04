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بالفيديو: شيرين شاهدت نوال الزغبي على LBCI.. فكيف علّقت؟

publishing date: 04/01/2017 05:17:59
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بالفيديو: شيرين شاهدت نوال الزغبي على LBCI.. فكيف علّقت؟
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بات معروفاً أن صداقة تجمع كلّ من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والنجمة الذهبية نوال الزغبي، وهو الأمر الّذي عادت وأكّدته الأخيرة في إطلالتها التلفزيونية عبر LBCI ضمن سهرة "New year وبس" الّتي قدّمها الإعلامي هشام حداد ليلة رأس السنة.
ويبدو أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت من الأشخاص الّذين تابعوا الحلقة وتفاجأت بغناء نوال الزغبي أغنية "على بالي" لها. فغرّدت شيرين عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بمقطع فيديو من المقابلة وأرفقته بالتالي "حبيبتي نوال الزغبي إحساسك الذهبي محلي الأغنية ، حبيتها منك جداً". وردّت عليها نوال بالقول " يا حياتي حبيت غني هالاغنية لأني بعشق صوتك واحساسك يا قمر بحبك كتيييييير".
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