بالفيديو: شيرين شاهدت نوال الزغبي على LBCI.. فكيف علّقت؟

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الممثل والمطرب والمنولوجست
حبيبتي @NawalElZoghbi إحساسك الذهبي محلي الأغنية ، حبيتها منك جداً ❤ pic.twitter.com/9Vu8hiwDwg
— شيرين عبدالوهاب (@sherine) January 3, 2017
حبيبتي @NawalElZoghbi إحساسك الذهبي محلي الأغنية ، حبيتها منك جداً ❤ pic.twitter.com/9Vu8hiwDwg
@sherine يا حياتي حبيت غني هالاغنية لاني بعشق صوتك واحساسك يا قمر بحبك كتيييييير
— نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 3, 2017
@sherine يا حياتي حبيت غني هالاغنية لاني بعشق صوتك واحساسك يا قمر بحبك كتيييييير