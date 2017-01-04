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04 كانون الثاني 2017
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الوزراء وقفوا في بداية جلسة مجلس الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول

publishing date: 04/01/2017 05:24:28
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الوزراء وقفوا في بداية جلسة مجلس الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول
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