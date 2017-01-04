جلسة استعادة الثقة: تنقيب... تثبيت وتعيين

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أقرت الحكومة مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز، كما أقرت توسيع ملاك الدفاع المدني من 600 الى 2500 عنصر.كما قرر مجلس الوزراء تعيين عماد كريدية مديرا عاما لاوجيرو بدلا من عبد المنعم يوسف، وباسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وتشكيل لجنة لاعادة النظر بمناقصة الميكانيك مؤلفة من وزراء العدل والداخلية والمال والاقتصاد برئاسة الرئيس سعد الحريري.وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس ميشال عون أن وزارة الخارجية تتابع حادثة مقتل رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا، لافتا الى أن المعطيات الأولية تشير الى احتمال أن يكون الموساد وراء العملية.من جهته، دعا الحريري الى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ وتبقى على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة لمتابعة الاجراءات.وفي سياق متصل، سيترأس الرئيس عون غدا اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع.واللجنة مؤلفة من الوزارات التالية: الاقتصاد والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والأشغال العامة والتربية.ونوّه الرئيس عون بالجهد الحكومي الذي بُذل لنقل جثامين وضحايا هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، مهنئاً القوى الأمنية على إجراءات ليلة رأس السنة.وفي بداية الجلسة، وقف الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول.