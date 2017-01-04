مقتل 7 في حريق بالصين

الإعلان

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن حريقا نشب في دار خاصة لرعاية المسنين وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.وذكرت شينخوا إن رجال الإطفاء أنقذوا باقي نزلاء الدار وعددهم 32 شخصا.وفي العام 2015 أسفر حريق اندلع في إقليم خنان عن مقتل 38 شخصا مما أثار جدلا عما إذا كان المسنون يلقون الرعاية الملائمة.