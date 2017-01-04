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04 كانون الثاني 2017
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حنا غريب:لا شيء تغير مع العهد الجديد...وللتظاهر في 29 كانون الثاني

publishing date: 04/01/2017 06:31:57
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اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب الا شيء تغير مع بداية العهد الجديد، لافتا الى أن الكل يفتش عن مصالحه الفئوية وليس عن مصلحة البلاد.

وطالب غريب في مؤتمر صحافي الحكومة بان تقر بأسرع وقت ممكن تصحيح الأجور وان تقر الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، داعيا  لتحرير القرار السياسي للدولة من التبعية واستحداث نظام ضريبي جديد.
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كما طالب باقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية وبخفض سن الاقتراع.

ودعا "المتضررين من النظام السياسي الطائفي الفاسد لتظاهرة في بيروت الأحد في 29 كانون الثاني من أجل التغيير الديمقراطي في لبنان".
 
 
 
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