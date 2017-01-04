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04 كانون الثاني 2017
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بري يحذر من المماطلة في الاتفاق على قانون انتخاب جديد

publishing date: 04/01/2017 07:45:49
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المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي اليوم، من "إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات"، مؤكداً "ان النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين".

 
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وجدد التأكيد "أن الإستثمار على الأمن يبقى أهم إستثمار وطني"، مشيرا الى "ان التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه"، منوها "بجهود الجيش القوى الامنية في تعزيز الإستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين".

 

هذا، واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد لقاء الاربعاء النيابي أننا " لا نزال في قلب المعمعة في قانون الانتخاب ولم يتبلور اي شيء جديد "، مؤكداً أن حزب الله سيواصل جهوده للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات. 

 
 
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