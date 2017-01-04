لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون المادة 522 عقوبات

تابعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم في مجلس النواب ، درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات بحسب جدول الاعمال المقرر، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل والى رأي نقابة المحامين في بيروت.

كما تابعت درس الفقرة المتعلقة بالتفريق بين القاصرين الذين هم دون الثانية عشر وبين من هم فوق الثانية عشر ودون الخامسة عشر.

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وستواصل النقاش في الجلسة المقبلة.