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التحكم المروري: قطع جزئي لاوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة بعد النفق بسبب انقلاب شاحنة ما تسبب بزحمة سير خانقة

publishing date: 04/01/2017 09:07:27
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التحكم المروري: قطع جزئي لاوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة بعد النفق بسبب انقلاب شاحنة ما تسبب بزحمة سير خانقة
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