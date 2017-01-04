خاص: "بغمضة عين" تتخلّى عن أحلامك.. وتُغرم بشبيهة أنجلينا جولي

"بغمضة عين"، يمكن للسينما اللبنانيّة أن تخرج من عباءة المواقف المستوردة الّتي وقعت فيها الدراما اللبنانيّة، لنجد أنفسنا في صالة السينما أمام أحداثٍ تشبه إلى حدٍّ كبير الواقع اللبناني من حيث تخلّي الشباب عن أحلامهم والبحث عن وظيفة تجنّبهم خطر الوقوع بالمشاكل الإقتصادية.

كم من شابٍ لبناني تخلّى عن أحلامه لإرضاء أهله؟ كم من شابٍ لبناني يجد نفسه في وظائف ومناصب لتفادي كارثة الديون الّتي قد يقع بها؟ وكم من شابٍ لبناني لا يجرؤ بالبوح عن مشاعره لصبية جميلة خفق قلبه لها ربما لعجزه عن إعالة عائلة؟

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أسئلة كثيرة تُطرح يوميّاً، وأحداث مشابهة يطرحها الفيلم اللبناني الجديد "بغمضة عين" الّذي يحمل توقيع هيام أبو شديد كتابةً وسيف شيخ نجيب إخراجاً، أمّا الإنتاج فهو لشركة "Falcon Films" وهو مشروعها الرابع بعد "Welcome to Lebanon" و"ماكس وعنتر" و"آكل شارب نايم".

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وبعد أسابيع من طرح اللوحات الإعلانيّة الخاصة بالفيلم على الطرقات اللبنانيّة، إجتمع أبطال العمل بأهل الصحافة والتمثيل في العرض الأول لـ "بغمضة عين" ليقدّم جرعة من الرومانسية والكوميديا في آنٍ معاً. لا شك أن من شاهد الفيلم في عرضه الأول، أشاد بالإنسجام بين شخصيات العمل ونذكر منهم زياد برجي ودجا حجازي ودانا حلبي وهشام حداد ووسام سعد وعباس جعفر وسعد القادري وغيرهم.

وفي حين ينال زياد برجي القسط الأكبر من الأضواء بعد تخلّيه عن حلمه بالغناء في الفيلم ليصبح مهندساً زراعياً، غامرت شركة "Falcon Film" في إسناد دور البطولة لدجا حجازي في أول تجربة تمثيلية لها. دجا التي لطالما عُرفت بـ "شبيهة أنجلينا جولي"، نجحت بتجسيد دورها حتى نسي الحضور شكلها الخارجي.

وبين الفقر والعناد والذكاء والرومانسية، إستمتع الحضور بأحداث الفيلم وبأداء الفنانة دانا حلبي الّتي شكّلت بعودتها تمثيلياً مفاجأة أظهرت الكثير من القدرات الّتي كان يجهلها المشاهد من خلال دورها كراقصة. أمّا هشام حداد فيلعب دور صاحب "الدكانة" الّذي يقع في شباك الراقصة وتجمعهما المواقف الطريفة.

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