رحلة ممثل سوريّ من عامل توصيل بيتزا إلى هوليوود!

مما لا شكّ فيه أنّ الحرب الدائرة في سوريا أثرت بطريقة سلبية على الفنّ خصوصاً عالم التمثيل والمسلسلات فالممثل السوري جهاد عبدو عانى الأمرّين بسبب هذه الحرب.فقد هاجر عام 2011 إلى لوس أنجلوس، مع زوجته الرسامّة والمحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان فاديا عفاش وهناك اضطر للعمل كعامل توصيل للبيتزا بـ 3 دولارات يومياً فقط!بالإضافة إلى كلّ ما سبق توجّب على جهاد تغيير اسمه ليصبح جاي نظراً لأنّ جهاد قد يسبب له مشاكل كثيرة بين الناس في بلاد الاغتراب.حلم جاي عبدو بالوصول إلى العالمية من الشاشة السوريّة لم يكن مستحيلاً، فقد تحوّل من عامل توصيل للبيتزا إلى ممثل هوليوودي من الصفّ الأوّل.يُشار إلى أنّ جهاد عبدو شارك في أكثر من 43 مسلسلاً بما فيهم "باب الحارة"، وعُرف برأيه المعارض للسلطات السورية.إلّا أنّ باب الشهرة فُتح أمام جاي من قبل المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ، الذي أعطاه دوره الأول في هوليوود مع النجمة الاستراليّة نيكول كيدمان في فيلم " Queen of the desert".والجدير ذكره، أنّ الفيلم سيصدر في فصل الربيع القادم وتتمحوّر قصته حول عالم الآثار البريطاني جيرترود بيل الذي كان له دور سياسي بارز في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.أمّا عن تفاصيل دور عبدو في الفيلم، فقد أشار هذا الأخير في حديث لصحيفة Los Angeles Times إلى أنّه شارك نيكول كيدمان في تأدية دور البطولة، ولفت إلى أنّ هذه الأخيرة لطيفة جداً ومحترفة للغاية كما أنّها ساعدته منذ لحظات التصوير الأولى.بالإضافة إلى هذا الفيلم، سيصوّر جاي عبدو مسلسل The Patriot على Amazon وفيلم Bon Voyage للمخرج السويسري مارك ريمون ويلينكس، و A Hologram for the King مع توم هانكس.