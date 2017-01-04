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04 كانون الثاني 2017
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صورة "ذات أبعاد جنسيّة" تُحذف عن فيسبوك... فكيف علّق الروّاد؟

publishing date: 04/01/2017 11:35:11
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صورة &quot;ذات أبعاد جنسيّة&quot; تُحذف عن فيسبوك... فكيف علّق الروّاد؟
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قام موقع فايسبوك بحذف صورة لتمثال إله البحر الروماني "نبتون" كانت قد نشرتها مؤرخة للفن الإيطالي تدعى إليسا بارباري على صفحتها الخاصة.

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ويعود التمثال للقرن السادس عشر وهو موجود في مدينة بولونيا الإيطالية، واعتبر الموقع أن نشر صورة له يتعارض مع قواعد وقوانين الموقع.

 

وقالت بارباري خلال مقابلة لها إنها قامت بنشر صورة لتمثال نبتون بهدف الترويج لصفحتها لكن الموقع اعتبر أن هذه الصورة تتضمّن إيحاءات جنسية.

 

وعبّرت بارباري عن استيائها وقالت إنها شعرت بالصدمة لأن موقع فايسبوك قرّر حذف صورة فنية، كما كتبت على صفحتها "نعم لنبتون، لا للرقابة".

 

يذكر أن لموقع فايسبوك قوانين مشدّدة حول الأمور التي تنشر على صفحات المستخدمين، ويقوم بحذف الصور العارية والتي تحث على العنف وغيرها.

 
 
The nude statue of Neptune
 
 
 
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