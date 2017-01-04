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امتنع عن تناول القهوة والكحول لمدة عامين...فماذا حصل له؟

publishing date: 04/01/2017 11:41:54
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امتنع عن تناول القهوة والكحول لمدة عامين...فماذا حصل له؟
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قرر الشاب الأميركي توماس فان شنايدر التوقف عن شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكحول لمدة شهر لكنه مدّد هذه الفترة إلى سنتين بسبب النتائج المذهلة التي حصل عليها.

 
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وقال توماس في مقابلة له إنّ النتائج كانت إيجابية فيما يتعلّق بصحّته وأيضًا فيما يتعلّق بتوفير الأموال الطائلة التي كان ينفقها على شراء هذه المشروبات.

 

وأضاف توماس أن التوقف عن تناول المشروبات نظّمت حياته الإجتماعية لأنه توقف عن قبول الدعوات اليومية للسهر، كما ذكر أنه أصبح ينام بطريقة أفضل كما حظي بساعات نوم إضافية.

 

وقال توماس إنّ تناول هذه الأنواع من المشروبات كانت تدفعه إلى الشعور بالتوتّر بشكل مستمرٍ كما كانت تتسبّب له بمشاكل في الجهاز الهضمي لكن هذه العوارض اختفت عندما أقلع عن استهلاك هذه المشروبات.

 
 
 
 
 
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