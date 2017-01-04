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بالفيديو: أفضل 16 صورة التقطتها ناسا لعام 2016... دولتان عربيتان في القائمة!

publishing date: 04/01/2017 11:59:37
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بالفيديو: أفضل 16 صورة التقطتها ناسا لعام 2016... دولتان عربيتان في القائمة!
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نشرت وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" مقطع فيديو لأفضل 16 صورة التقطتها محطتها الفضائيّة في عام 2016.

 

ومن اللافت أن مدينة دبي في دولة الإمارات العربيّة وبحيرة ناصر في مصر حظيتا بصورتين من بين تلك الصور.

 
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إليكم الفيديو:
 
 
 
 
 
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