بالفيديو: أفضل 16 صورة التقطتها ناسا لعام 2016... دولتان عربيتان في القائمة!

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نشرت وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" مقطع فيديو لأفضل 16 صورة التقطتها محطتها الفضائيّة في عام 2016.
ومن اللافت أن مدينة دبي في دولة الإمارات العربيّة وبحيرة ناصر في مصر حظيتا بصورتين من بين تلك الصور.
The wonders of Earth are in full view outside the @Space_Station windows. Take a look at this year’s top 16 photos: https://t.co/bi6bIeer56 pic.twitter.com/hohtsz0roE
— NASA (@NASA) December 29, 2016
The wonders of Earth are in full view outside the @Space_Station windows. Take a look at this year’s top 16 photos: https://t.co/bi6bIeer56 pic.twitter.com/hohtsz0roE