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04 كانون الثاني 2017
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تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية

publishing date: 04/01/2017 12:04:59
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تونس تفكك &quot;خلية ارهابية&quot; جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
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  أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء تفكيك "خلية إرهابية" بمدينة هرقلة من ولاية سوسة (وسط شرق) من 13 عنصرا جنّدوا شبانا لصالح تنظيمات جهادية متطرفة في الخارج.

 

 وأوضحت  الوزارة في بيان ان عناصر الخلية الذين تترواح اعمارهم بين 22 و43 عاما اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات "سرية" بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات "إرهابيّة" وتسفيرهم الى "بؤر التوتر" في إشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.

 

 وأشارت الوزارة الى ان عناصر الخلية اعترفوا ايضا بأن لهم "علاقة وطيدة" مع "عنصر إرهابي خطير" من هرقلة مطلوب وينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

 
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 وهي سابع "خلية ارهابية" تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال اقل من اسبوع.
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