اكتشف كيف سيكون وضعك المالي في العام الجديد من خلال برجك

ينتظر الناس بداية كل عام آملين أن تحقّق لهم ما تمنّوه ولم يتحقق في الأعوام الماضية. اكتشفوا معنا ما تخبئه الأبراج لكم هذا العام فيما يتعلّق بالوضع المالي.

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- برج الجدي

ستقوم بمبادرات ومغامرات هذا العام حتّى لو كان مدخولك محدودًا. الوقت الأفضل للإستثمار هو في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير.

- برج الدلو

ستتوفر لك فرص متعددة لكسب الأموال هذا العام. من المحتمل أن تترك وظيفتك للبحث عن مدخول أفضل. ستعقد اتفاق عمل في منتصف شهر آذار/مارس.

- برج الحوت

سيحالفك الحظ هذا العام ليس فقط في إطار العمل بل أيضًا فيما يتعلّق بالألعاب والجوائز ولكن يجب عليك الإنتباه لممتلكاتك بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.

- برج الحمل

لا تكون لديك قدرة شرائية كبيرة في بداية العام لكن أموالك ستزيد وعملك سيتحسّن بخاصةٍ في شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر. اختر الشركاء المناسبين لك.

- برج الثور

وضعك المالي هذا العام متوقَع أكثر من الأعوام التي سبقت. لديك مشروع جديد ستبدأ بتنفيذه بين شهريشباط/فبراير وآذار/مارس.

- برج الجوزاء

سيكون وضعك المالي سيئًا في بداية العام الجديد لكن الأمور ستتحسن تدريجيًا وبخاصةٍ في شهري آذار/مارس وتموز/يوليو.

- برج السرطان

ستزدهر أعمالك خلال النصف الثاني من العام الجديد. ستبدأ بالتخطيط لمشاريع ستنجح في شهر شباط/فبراير.

- برج الأسد

البرج الأوفر حظًّا في عام 2017. من المرجح أن تبدأ في تحقيق مستقبل آمن في شهر آذار/مارس.

- برج العذراء

ستكون الأموال وافرة هذا العام. ستحظى بزيادة على راتبك ومن المحتمل أن تبدأ بعمل جديد. الأيام الأسوأ ستكون خلال شهر نيسان/أبريل.