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04 كانون الثاني 2017
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اكتشف كيف سيكون وضعك المالي في العام الجديد من خلال برجك

publishing date: 04/01/2017 12:35:55
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اكتشف كيف سيكون وضعك المالي في العام الجديد من خلال برجك
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ينتظر الناس بداية كل عام آملين أن تحقّق لهم ما تمنّوه ولم يتحقق في الأعوام الماضية. اكتشفوا معنا ما تخبئه الأبراج لكم هذا العام فيما يتعلّق بالوضع المالي.

 
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- برج الجدي

 

ستقوم بمبادرات ومغامرات هذا العام حتّى لو كان مدخولك محدودًا. الوقت الأفضل للإستثمار هو في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير.

 

- برج الدلو

 

ستتوفر لك فرص متعددة لكسب الأموال هذا العام. من المحتمل أن تترك وظيفتك للبحث عن مدخول أفضل. ستعقد اتفاق عمل في منتصف شهر آذار/مارس.

 

- برج الحوت

 

سيحالفك الحظ هذا العام ليس فقط في إطار العمل بل أيضًا فيما يتعلّق بالألعاب والجوائز ولكن يجب عليك الإنتباه لممتلكاتك بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.

 

- برج الحمل

 

لا تكون لديك قدرة شرائية كبيرة في بداية العام لكن أموالك ستزيد وعملك سيتحسّن بخاصةٍ في شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر. اختر الشركاء المناسبين لك.

 

- برج الثور

 
 

وضعك المالي هذا العام متوقَع أكثر من الأعوام التي سبقت. لديك مشروع جديد ستبدأ بتنفيذه بين شهريشباط/فبراير وآذار/مارس.

 
 

- برج الجوزاء

 

سيكون وضعك المالي سيئًا في بداية العام الجديد لكن الأمور ستتحسن تدريجيًا وبخاصةٍ في شهري آذار/مارس وتموز/يوليو.

 

- برج السرطان

 

ستزدهر أعمالك خلال النصف الثاني من العام الجديد. ستبدأ بالتخطيط لمشاريع ستنجح في شهر شباط/فبراير.

 

- برج الأسد

 

البرج الأوفر حظًّا في عام 2017. من المرجح أن تبدأ في تحقيق مستقبل آمن في شهر آذار/مارس.

 

- برج العذراء

 

ستكون الأموال وافرة هذا العام. ستحظى بزيادة على راتبك ومن المحتمل أن تبدأ بعمل جديد. الأيام الأسوأ ستكون خلال شهر نيسان/أبريل.

 
 
 
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