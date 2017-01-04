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04 كانون الثاني 2017
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الهومنتمن يكتسح هوبس ويعزز صدارته

publishing date: 04/01/2017 13:03:36
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الهومنتمن يكتسح هوبس ويعزز صدارته
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عزز الهومنتمن صدارته للدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه ضيفه هوبس متذيل الترتيب 91-70 اليوم الأربعاء. ورفع الهومنتمن الذي حقق فوزه السابع على التوالي رصيده الى 21 نقطة من سبع مباريات بفارق أربع نقاط عن اللويزة الذي تغلب على ميروبا 74-67 في افتتاح المرحلة أمس الثلاثاء.
 
وبقي هوبس الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز بمنطقة الهبوط بالمركز العاشر والاخير بعد أن مني بخسارته السابعة.
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وقاد المخضرم فادي الخطيب فريقه الهومنتمن للفوز بتسجيله 19 نقطة كما ساهم الأمريكي دوين جاكسون في هذا الانتصار بتسجيله 18 نقطة واستحواذه على ثماني كرات مرتدة واضاف السوداني أتر ماجوك 14 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.
 
وكان علي مزهر أفضل المسجلين لهوبس برصيد 21 نقطة واستحوذ على أربع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.
 
 
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