أسرار الصحف 5 - 1 - 2017

النهار



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مشادة كلامية...حصلت مشادة كلامية أمس على هامش لقاء اقتصادي في السفارة السعودية بين قائل بوجود رئيس للجالية اللبنانية في المملكة ومصر على عدم وجود ذلك بقرار من الخارجية.احتياط للانتخابات...باشر حزب مسيحي خارج التحالفات القائمة اتصالات مع شخصيات مستقلة وأحزاب لا تربطها تفاهمات، للاتفاق على التعاون في الانتخابات النيابية المقبلة.قياس القوة...تنفذ احدى الجهات المعنية استطلاعاً للرأي في منطقة زحلة لقياس قوة السيدة ميريام سكاف الانتخابية لاتخاذ قرار في شأن التحالفات المقبلة.تبلّغ الاستغناء عنه...نقل عن أحد أصدقاء عبد المنعم يوسف أن الأخير أُبلغ قبل مدة من مساعد مسؤول رسمي قرار الاستغناء عنه.يقالإنّ ارتياحاً كبيراً عبّرت عنه شرائح شمالية واسعة إزاء تعيين باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لا سيما وأنه أحد الذين كانوا قد تعرّضوا لإصابة بالغة في الرأس جراء تفجير مـسجد "السلام" في طرابلس.كشفت مرجعية عملت على خط المصالحة بين بعبدا وبنشعي أن عون وفرنجية متشبِّثَين بموقفيهما، ما عرقل جهود إتمام المصالحة.تعكف أوساط تيار سياسي وازن على درس إتجاهات الشارع بعد المواقف النارية التي أطلقها أحد النواب وذات الخلفيات الإنتخابية.يتجه زعيم تيار سياسي بارز الى إجراء مناقلات في مواقع قيادية وحسّاسة في داخل تياره إستعداداً لإستحقاق داهم.يجري الحديث في بعض الكواليس السياسية والإعلامية عن ارتياح الكنيسة المارونية لموقف حزب فاعل كبير من اتفاق الطائف، مؤكدة أنّ الحزب المشار إليه على خلاف ما يتردّد لا يسعى إلى تعديل "الطائف" من أجل ترسيخ المثالثة، بل يصرّ على موضوع المناصفة التي نص عليها الاتفاق المذكور، وقد أكد هذا الأمر عدد من قيادييه في مناسبات مختلفة مشدّدين في الوقت عينه على ضرورة تنفيذ "الطائف" بشكل كامل.