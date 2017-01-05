"الصفقة الرئاسية اكتملت"... هكذا علّق نديم الجميل على توزيع الحصص النفطية

‏علق النائب نديم الجميل عبر "تويتر" على إقرار المراسيم النفطية في مجلس الوزراء قائلا : "على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية".

على ما يبدو فان البند الاول من الصفقة الرئاسية اخذ مجراه الى التطبيق مع الامل ان يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) January 4, 2017

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وفي سلسلة تغريدات، كتب الجميل "البند الأول من الصفقة الرئاسية أخذ مجراه الى التطبيق مع الأمل أن يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين".