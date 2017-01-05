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05 كانون الثاني 2017
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"الصفقة الرئاسية اكتملت"... هكذا علّق نديم الجميل على توزيع الحصص النفطية

publishing date: 05/01/2017 02:53:08
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&quot;الصفقة الرئاسية اكتملت&quot;... هكذا علّق نديم الجميل على توزيع الحصص النفطية
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‏علق النائب نديم الجميل عبر "تويتر" على إقرار المراسيم النفطية في مجلس الوزراء قائلا : "على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية".
 
 
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وفي سلسلة تغريدات، كتب الجميل "البند الأول من الصفقة الرئاسية أخذ مجراه الى التطبيق مع الأمل أن يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين". 
 
 
 
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