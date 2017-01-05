"الصفقة الرئاسية اكتملت"... هكذا علّق نديم الجميل على توزيع الحصص النفطية

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الممثل والمطرب والمنولوجست
على ما يبدو فان البند الاول من الصفقة الرئاسية اخذ مجراه الى التطبيق مع الامل ان يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) January 4, 2017
على ما يبدو فان البند الاول من الصفقة الرئاسية اخذ مجراه الى التطبيق مع الامل ان يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين
بدا توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) January 4, 2017
بدا توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية