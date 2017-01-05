قتلى في انفجار في جبلة...معارك متقطعة قرب دمشق

تتواصل المعارك المتقطعة قرب دمشق الخميس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في اليوم السابع لهدنة تزداد هشاشة بسبب الخروقات المتكررة على جبهات عدة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



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وتحدث المرصد عن قصف قوات النظام ليلا ضاحية الراشدين غرب مدينة حلب، ومصرع مقاتل من فصيل اسلامي وجرح ثمانية آخرين. واشار مدير المرصد الى ان "معارك بوتيرة متقطعة ما تزال مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلي فتح الشام جبهة النصرة سابقا من جهة اخرى في منطقة وادي بردى"، خزان مياه دمشق.وتحدث المرصد عن قصف قوات النظام ليلا ضاحية الراشدين غرب مدينة حلب، ومصرع مقاتل من فصيل اسلامي وجرح ثمانية آخرين.

الى ذلك، قتل أكثر من 15 شخصا الخميس جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

في وقت، دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الامن الدولي والاطراف الضامنة لوقف اطلاق النار، الى التدخل لوقف هجوم قوات النظام وحلفائه خصوصا على منطقة وادي بردى قرب دمشق بشكل "فوري".

من جهة أخرى، دعت ايران الخميس تركيا الى عدم "تعقيد الوضع أكثر" في سوريا وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي الذي اتهم حلفاء ايران بالوقوف وراء الخروقات للهدنة السارية في سوريا.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الى ان "التصريحات غير البناءة للمسؤولن الاتراك تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الظروف وتزيد المشاكل في طريق الحل الساسي للازمة السورية".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى الاحترام التام "وخصوصا من قبل نظام" الرئيس السوري بشار الاسد لوقف اطلاق النار في سوريا افساخا في المجال لعقد مفاوضات السلام المقررة في في شباط المقبل في جنيف برعاية الامم المتحدة.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن "رئيس الجمهورية رأى أنه ينبغي بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات التي تعتزم الامم المتحدة تنظيمها في الموعد المحدد. وهذا يفترض من الاطراف المعنيين، وخصوصا النظام، الاحترام التام لشروط وقف اطلاق النار الذي رحب به مجلس الامن الدولي".