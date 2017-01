اليوم نوروني في بيتي صالون ريان @saloon_rayyan شكرًا على الخدمات الخاصة والحلوة ... 🌹🌹🌹🌹🌹

A video posted by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 2, 2017 at 9:58am PST