المعاينة الميكانيكية: على المواطنين التقيد باوقات الدوام تسهيلا للزحمة

اعلنت ادارة المعاينة الميكانيكية الالزامية ان مراكز الاقبال تشهد زحمة خانقة للسيارات وللسائقين امام صندوق الاستقبال وعلى خطوط اجراءات المعاينة، وذلك يعود لان المواطنين يحضرون الى مراكز المعاينة ويقفون بسياراتهم عند المداخل قبل الخامسة صباحا، علما ان الابواب تفتح السابعة والنصف.

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واشارت الى ان الزحمة في مثل هذه الايام من السنة عادية لان البعض يختار ان يجري المعاينة لمدة عامين معا وان الاقبال الكثيف الاضافي هو بسبب الاعفاءات من الغرامات للمتخلفين عن الدفع، اضف الى ذلك ان الايام ال 63 التي اقفلت فيه ابواب المراكز سببت زحمة اضافية متراكمة.ولفتت ادارة المعاينة الى ان ابوابها ومنذ اليوم الاول لعودتها الى العمل بعد فك الاعتصام امام ابوابها تفتح بين الساعه 7,30 صباحا و6 مساء، وتطلب من المواطنين التقيد باوقات الدوام تسهيلا للزحمة.