هل فيديو الطفل الذي أنقذ شقيقه مجرّد خدعة؟ إليكم التفاصيل

انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتوأم يبلغ من العمر عامين، قام أحدهما بإنقاذ شقيقه من الموت بعدما سقطت عليه خزانة الملابس.

إلا أن قسماً من الناس قد عبّر عن شكوكه حيال مدى صدقية هذا الفيديو، الذي التقطته عدسات الكاميرا في منزل الطفلين.

وقد اعتمد المشككون على 3 عوامل أساسية للتحدّث عن شكّهم هذا وهي توجيه الكاميرا بشكل مباشر على هذا المشهد، غياب الكبار داخل الغرفة، إضافة الى أن الخزانة كانت فارغة تماماً.