شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 06 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الاستخبارات الاميركية تتهم مسؤولين روس بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات

publishing date: 05/01/2017 10:48:57
episodes
الاستخبارات الاميركية تتهم مسؤولين روس بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اتهم رؤساء اجهزة الاستخبارات الاميركية في شهادة خطية لمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع صباح الخميس مسؤولين في الحكومة الروسية بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الاميركية.
      
وقالوا: "نعتقد ان كبار المسؤولين الروس وحدهم سمحوا بسرقة ونشر بيانات تتعلق بالانتخابات الاميركية"، مؤكدين ان روسيا استخدمت تقنيات ووسائل معلوماتية سعيا وراء التأثير في الرأي العام في اوروبا واوراسيا.
الإعلان

 
 كما اتهموا رؤساء اجهزة الاستخبارت الاميركية الحكومة الصينية بمواصلة التجسس عن طريق المعلوماتية على الولايات المتحدة والشركات الاميركية رغم موافقة الرئيس الصيني شي جيبينغ عام 2015 على التوقف عن ذلك.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact