الاستخبارات الاميركية تتهم مسؤولين روس بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات

اتهم رؤساء اجهزة الاستخبارات الاميركية في شهادة خطية لمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع صباح الخميس مسؤولين في الحكومة الروسية بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الاميركية.

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وقالوا: "نعتقد ان كبار المسؤولين الروس وحدهم سمحوا بسرقة ونشر بيانات تتعلق بالانتخابات الاميركية"، مؤكدين ان روسيا استخدمت تقنيات ووسائل معلوماتية سعيا وراء التأثير في الرأي العام في اوروبا واوراسيا.كما اتهموا رؤساء اجهزة الاستخبارت الاميركية الحكومة الصينية بمواصلة التجسس عن طريق المعلوماتية على الولايات المتحدة والشركات الاميركية رغم موافقة الرئيس الصيني شي جيبينغ عام 2015 على التوقف عن ذلك.