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موضة وجمال
منذ 17 ساعة
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هل عقود "الشوكر" هي في الأصل صيحة للرجال؟

publishing date: 05/01/2017 10:58:00
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هل عقود &quot;الشوكر&quot; هي في الأصل صيحة للرجال؟
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 كانت عقود "الشوكر" من أبرز صيحات الموضة لدى النساء والأكثر انتشارًا خلال العام المنصرم. لكن في بداية العام الجديد، تبيّن أن هذه الصيحة ستنتقل إلى الجنس الآخر لتصبح من أهم الصيحات الشائعة في موضة الرجال.

 
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وما لم تعرفوه من قبل هو أن هذه الصيحة ليست بجديدة وكان الرجال يعتمدونها منذ عشرات السنين من بينهم أشهر الفنانين حول العالم ماك جاغر، جون لينون، دايفد بوي، وجاستين تيمبرلايك.

 

وانتشرت هذا الخبر بشكل كبير عندما ظهر مقدّم البرامج الأميركي "مات لوير" وهو يرتدي عقد "الشوكر" من اللون الأسود أخيرًا في أولى أيام العام الجديد.

 

وانهالت التعليقات الرافضة لهذه الصيحة من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

 
 
 
 
 
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