ما هي فوائد "الحليب الذهبي" المذهلة؟

يشتهر المطبخان الهندي والتايلاندي بمشروب الحليب مع الكركم (او الزعفران الهندي) المعروف باسم "الحليب الذهبي" وذلك لفوائده الصحية والجمالية التي لا تحصى ولا تُعدّ. سنتعرّف في ما يلي على بعض الفوائد التي يقدمها هذا المشروب:

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- يساعد هذا المشروب في التخلّص من السموم الموجودة في الجسم. تناولوا كوباً من الحليب الذهبي بدلا من القهوة في ساعات الصباح الأولى وأضيفوا بعض القرفة والبهار ومسحوق الزنجبيل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشروب في تنظيف الكبد من السموم وإعادة تنشيط وظائفه.

- يحتوي مشروب الحليب بالكركم على خصائص عدّة تساعد في التخلّص من الإلتهابات التي تساعد على حماية الجسم من أمراض السرطان وبخاصة سرطان القولون والبروستات والجلد والرئة وغيرها.

- إن تناول الحليب بالكركم يفّعل عمل هرمون السيروتونين المعروف ب "هورمون السعادة" الذي يعدّل المزاج ويخفف من خطر الإصابة بالإكتئاب.

- أظهرت دراسات حديثة أن تناول غراما واحدًا من الكركم في الصباح الباكر يساعد على تنشيط الذاكرة وبخاصةٍ للأشخاص الذين يعانون من ضعف في ذاكرتهم.

- يساعد المشروب في التخلّص من الدهون وبالتالي في خسارة الوزن الزائد كما يساعد على النوم بشكل أفضل لأنه يحارب الأرق.