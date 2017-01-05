جورج وأمل كلوني ينتظران توأماً!

أعلنت صحيفة دايلي ستار اللبنانيّة أن الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين ينتظران توأمًا.

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وقالت مصادر مقرّبة من الثنائي أن موعد ولادة الطفلين سيكون في شهر آذار/مارس من العام الجاري.

واحتفل الثنائي بعيد زواجه الثاني في شهر أيلول الماضي، وكانت قد انتشرت شائعات تؤكد انفصال الزوجين مرات عديدة خلال العام الماضي بسبب رفض كلوني بأن يصبح أبًا.

وكان كلوني قد صرّح في عام 2015 بعدم رغبته بالإنجاب وأن الأمر ليس ضمن أولوياته، إلا انه عاد وقال في وقتٍ لاحق إنه مستعد لذلك لكنه وزوجته يريدان الإستمتاع بحياتهما سويًا قبل القيام بتلك الخطوة.