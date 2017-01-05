الملكة إليزابيث تنجو من رصاصة حارسها!

نجت ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية من الموت عندما كاد أن يطلق أحد حراسها النار عليها حينما كانت تتنزّه في حديقة قصر بيكنغهام عند الساعة الثالثة فجرًا.

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وظن الحارس أن شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر فتفاجأ حين اكتشف أنها الملكة اليزابيث عندما طلب من الشخص أن يعرّف عن نفسه.

وقالت الملكة للحارس إنها ستحذّر الحراس في المرات المقبلة التي تخرج فيها حتى لا يطلقون النار عليها.

وليست هذه المرة الأولى التي يظن فيها الحراس ان شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر، ففي عام 2013 وقعت الحادثة عينها مع الأمير أندرو عندما كان يتنزه في حديقة القصر.