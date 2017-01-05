عاد إلى منزله بعد العمل...وكانت المفاجأة

عاد رجل ألماني إلى منزله في مدينة ماينهاوزن بعدما كان يعمل لساعة متأخرة في الليل ففوجئ بوجود حائط مرتفع يمنعه من الوصول إلى باب بيته.

واضطر الرجل لاستخدام المعدات اللازمة حتى تمكّن من هدم الحائط والدخول إلى منزله.

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وقال شرطي في مدينة ماينهاوزن إنه من المرجّح أن من قام بهذا العمل يريد المزاح مع صاحب المنزل لكن ما فعله ليس مضحكًا بالفعل واصفًا بناء الحائط ب"الجريمة".

وأضاف الشرطي أن الشرطة ليس لديها دلائل عن هوية الفاعل لكنها ستتمكن من التعرف إليه خلال وقت قصير. كما قال إن عدة أشخاص شاركوا في بناء هذا الحائط.