كيف تؤثر ساعة ولادتك على أسلوب نومك؟

أعلنت دراسة أميركية حديثة أن هناك صلة مباشرة بين الساعة التي يلد فيها الشخص وبين قدرته على الإستيقاظ نشيطًا في الصباح الباكر أو حبّه للبقاء مستيقظًا حتى ساعات الليل الطويلة.

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وفي التفاصيل أجرى علماء النفس في جامعة أوهايو اختبارًا على عدد كبير من التلاميذ، وأتت النتائج أن التلاميذ الذين ولدوا خلال ساعات الصباح حصلوا على نتائج أفضل عندما خضعوا للإختبار في الصباح الباكر والعكس أيضًا.