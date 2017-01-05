كيف تؤثر ساعة ولادتك على أسلوب نومك؟

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الممثل والمطرب والمنولوجست
أعلنت دراسة أميركية حديثة أن هناك صلة مباشرة بين الساعة التي يلد فيها الشخص وبين قدرته على الإستيقاظ نشيطًا في الصباح الباكر أو حبّه للبقاء مستيقظًا حتى ساعات الليل الطويلة.
وفي التفاصيل أجرى علماء النفس في جامعة أوهايو اختبارًا على عدد كبير من التلاميذ، وأتت النتائج أن التلاميذ الذين ولدوا خلال ساعات الصباح حصلوا على نتائج أفضل عندما خضعوا للإختبار في الصباح الباكر والعكس أيضًا.
وقال العلماء إن السبب يعود للساعة البيولوجية في جسم كل شخص التي يظهر أنها تُضبط فور الولادة (فور تعرض الطفل للضوء.)
بالإضافة، وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يخضعون لولادة مبكرة يستيقظون بمعدل 40 دقيقة قبل الأشخاص الآخرين في الصباح.
وأظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرًا يثابرون وينجحون في إكمال مهمّاتهم كما هم أقل عرضة للإصابة بالقلق والإكتئاب. وتضيف الدراسات أن الأشخاص الذين يولدون في ساعات الليل يكونون أكثر ذكاءً وإبداعًا.