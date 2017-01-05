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يونغبلود يقود بيبلوس لتحقيق فوزه الخامس على حساب الشانفيل

publishing date: 05/01/2017 12:55:23
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يونغبلود يقود بيبلوس لتحقيق فوزه الخامس على حساب الشانفيل
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 قاد الأميركي جاي يونغبلود فريقه بيبلوس لتحقيق انتصاره الخامس في الدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه ضيفه الشانفيل بنتيجة 97-73 اليوم الخميس.
 
وتألق يونغبلود وفرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله 28 نقطة منها 12 نقطة من أربع تسديدات ثلاثية وأضاف كل من النيجيري أبي ندودي 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة والأميركي كلاي تاكر 13 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة. وكان الأميركي باتريك رامبيرت أفضل المسجلين للشانفيل الذي قدم أسوأ مبارياته برصيد 18 نقطة ومرر ثلاث كرات حاسمة وأضاف مواطنه براندون توماس 13 نقطة منها تسع نقاط من ثلاث تسديدات ثلاثية.
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ويتساوى بيبلوس مع اللويزة بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة لكل منهما من سبع مباريات بفارق أربع نقاط عن الهومنتمن المتصدر الذي سحق هوبس متذيل الترتيب 91-70 امس الاربعاء. وتراجع الشانفيل الذي مني بخسارته الخامسة للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.
 
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