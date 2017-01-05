اليابان تستدعي سفيرها لدى سيول احتجاجا على تمثال يرمز لـ "نساء المتعة"

أعلنت اليابان الجمعة انها قررت ان تستدعي موقتا سفيرها لدى كوريا الجنوبية احتجاجا على التمثال الذي وضع امام القنصلية اليابانية في مدينة بوسان (جنوب) تكريما ل"نساء المتعة"، اي النسوة الكوريات اللواتي استعبدهن الجيش الياباني لتقديم خدمات جنسية لجنوده خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا ان "الحكومة اليابانية تعتبر هذا الوضع مؤسفا للغاية"، مشيرا الى انها قررت اضافة الى الاستدعاء الموقت للسفير اخذ سلسلة اجراءات احتجاجية اخرى تتضمن استدعاء قنصلها العام في بوسان وتجميد المحادثات الاقتصادية الرفيعة المستوى بين البلدين وتعليق المفاوضات حول اتفاق نقدي جديد بين البلدين.

وشدد المتحدث على ان "الحكومة اليابانية ستواصل بكل حزم مطالبة الحكومة الكورية الجنوبية بسحب تمثال الشابة فورا".