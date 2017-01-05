ملف الانتخابات... مكانك راوح؟

أوضحت اوساط سياسية بارزة معنية بملف الانتخابات لصحيفة "النهار" ان ما ظهر من تفاهمات سياسية عريضة عكستها رزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في أولى جلساته أول من أمس لم تلامس بعد ملف قانون الانتخاب الذي لا يبدو ان مناخات التفاؤل التي تسود الأجواء الرسمية ستنسحب عليه بسهولة.

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ولاحظت ان موقف "كتلة الوفاء للمقاومة" أمس بدا أكثر تشدداً من الايحاءات التي تركتها تصريحات لوفد من "حزب الله" زار بكركي قبل أيام، الأمر الذي يعكس مراوحة في هذا الملف في انتظار اطلاق موجة من المشاورات لتحريكه جدياً قبل ان تدهم المهل القانونية الجميع.