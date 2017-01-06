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"المستقبل" يبشّر بقانون انتخاب جديد قريباً!

publishing date: 06/01/2017 00:16:46
episodes
&quot;المستقبل&quot; يبشّر بقانون انتخاب جديد قريباً!
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اكدت مصادر رفيعة في تيار المستقبل لصحيفة "الأخبار" أنّ "الإتفاق على قانون جديد للانتخابات لم يعد بعيداً". يناقض ذلك ما نقله النواب يوم الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حذر من "استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات"، إضافة إلى ما صرّح به نائب حزب الله علي فياض عقب لقاء الأربعاء النيابي بإنه "لا نزال في قلب المعمعة ولم يتبلور أي جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا للتوصل الى قانون".

 
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مصادر "المستقبل" ترفض كلام بري وفياض. وبرأيها، ثمة "عمل جدي لإقرار قانون جديد في مهلة زمنية قريبة. والمهم بالنسبة إلينا هو الإتفاق على وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتعلّق بالمقاعد التي سيتم انتخابها على أساس النسبية في أي نظام مختلط، والإلتزام بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات الثماني، أي عدم خفض دوائر النسبية إلى خمس". 
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