مصادر لـ"الجمهورية": علاقة حزب الله بعون ثابتة وراسخة ومليئة بالثقة

أكدت أوساط مقربة من "حزب الله" "أنّ علاقة حزب الله بالرئيس ميشال عون هي علاقة ثابتة وراسخة ومليئة بالثقة، ثقة متبادلة بين الحزب و"التيار الوطني الحر وثقة متبادلة بين الرئيس والسيّد".

وأضافت الاوساط لـ"الجمهورية": "سبق للسيد حسن نصرالله ان قال إنّ الحزب و عون وقيادة «التيار الوطني الحر» كانوا وما زالوا «في علاقة ممتازة ولا تشوبها أيّ شائبة، وليس هناك أيّ إشكالية أو قلق أو أزمة ثقة أو خلاف أو تساؤلات أو مخاوف أو نقزة... علاقتنا قائمة كانت وما زالت وستبقى على الإحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة التي تكرّست من خلال التجربة الطويلة في الايام الصعبة".

ودعت كلّ من يسأل عن موقف الحزب من زيارة عون للسعودية الى مراجعة ما كان اعلنَه في خطاب علني اخيراً بـ"أنّ من حق رئيس الجمهورية أنّ يسافر إلى أيّ مكان وأن يكون سفره الأول إلى أيّ مكان".