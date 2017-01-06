حسين يوسف لـ"الشرق الاوسط": أجواء ايجابية تحيط بملف العسكريين المخطوفين

اعتبر حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف أن "أجواء ايجابية تحيط بالملف حاليًا"، لافتا الى أنهم لمسوا من الرئيس ميشال عون "اهتماما زائدا بالقضية، خصوصا أنه أكد لنا أنه سيحملها معه في كل جولاته الخارجية، ما يزيد الأمل في نفوسنا".

وقال يوسف لـ"الشرق الأوسط": "لا يمكننا الحديث عن اطمئنان طالما أننا لم نر أولادنا مجددا إن كان في شريط مسجل أو بشكل مباشر"، مشيرا الى أن اللواء عباس ابراهيم أكد لهم أنه "يلمس جدية بعمل الوسطاء الجدد الذين دخلوا على الخط والذين يعملون في أكثر من اتجاه".