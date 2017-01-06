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هل يزور فرنجية بعبدا قريبا؟

publishing date: 06/01/2017 00:21:42
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هل يزور فرنجية بعبدا قريبا؟
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زار أمس وفد من تيار "المرده" ضمَّ وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس، وطوني سليمان فرنجية، والمحامي شادي سعد بكركي، وقدّم الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس التهاني بالاعياد.

وأكّدت اوساط المشاركين في اللقاء لـ"الجمهورية" انّ "العلاقة بين بكركي وبنشعي ممتازة، وعلاقة بكركي مع بقية الاقطاب المسيحيين في احسن حالاتها، وأنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حريص على المصالحة الشاملة وتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخاب عادل يعيد التوازن الى الوطن، وكذلك تأمين عودة المسيحيين الى إدارات الدولة".

وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء لم يتطرق الى العلاقة المتوترة بين بنشعي وبعبدا وإمكان قيام فرنجية بزيارة عون في القصر الجمهوري قريباً.

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