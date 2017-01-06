ترامب يعين في منصب مدير الاستخبارات سناتورا سابقا يخضع لعقوبات روسية

أفادت وسائل اعلام اميركية عديدة ان الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب اختار سناتورا سابقا ممنوعا من السفر الى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وبحسب وسائل الاعلام فان اختيار ترامب للسناتور الجمهوري السابق عن ولاية انديانا دان كوتس (73 عاما) يرمي الى تهدئة مخاوف اولئك الذين يعتقدون ان الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا سيما وانه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الاميركية الى موسكو بالوقوف خلف هجمات الكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وكوتس هو واحد من ستة سناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الابيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر الى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.