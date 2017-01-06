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واشنطن: التجارب النووية والصاروخية تظهر تحسنا "نوعيا" في قدرات بيونغ يانغ

publishing date: 06/01/2017 01:37:39
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واشنطن: التجارب النووية والصاروخية تظهر تحسنا &quot;نوعيا&quot; في قدرات بيونغ يانغ
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أعلنت الولايات المتحدة الخميس ان كوريا الشمالية أظهرت تحسنا "نوعيا" في قدراتها النووية والصاروخية بعد تجارب على مستوى لم يسبق له مثيل العام الماضي مما يظهر الحاجة لمواصلة الضغط على بيونجيانج حتى تعود إلى مفاوضات نزع السلاح.

 

وأوضح نائب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع نظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية أجرت 24 تجربة صاروخية في العام الأخير بالإضافة إلى تجربتين نوويتين واكتسبت معرفة من كل منها.

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