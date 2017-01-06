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اوباما وكيري حذرا موسكو من عمليات القرصنة قبل الانتخابات

publishing date: 06/01/2017 02:02:41
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اوباما وكيري حذرا موسكو من عمليات القرصنة قبل الانتخابات
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 اعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس أنه قام مع الرئيس باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني بتحذير روسيا مباشرة من تدخلاتها في عملية الاقتراع، بدون أن يكشفا علنا عن فحوى هذا التحذير لعدم التأثير على نتيجة الانتخابات.

 

وقال كيري للصحافة في وزارة الخارجية قبل اسبوعين من انتهاء مهامه "قمنا أنا والرئيس شخصيا بطرح المسألة مع الروس"، متحدثا بعيد جلسة استماع أكد فيها مدير الاستخبارات جيمس كلابر لمجلس الشيوخ وقوف روسيا خلف عمليات القرصنة.

 
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 وأثنى كيري على عمل أجهزة الاستخبارات، مشيرا إلى أن "استخلاصات خبراء كل جماعة (الاستخبارات) التي تم التثبت منها وإعادة التثبت منها مرارا، توصلت الى أن الحكومة الروسية ضالعة في محاولة منسقة للتاثير على عمليتنا الانتخابية والتدخل في نزاهتها".

 
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