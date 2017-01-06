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الظواهري يتهم البغدادي بـ"الكذب" و"الافتراء" على القاعدة

publishing date: 06/01/2017 02:18:21
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الظواهري يتهم البغدادي بـ&quot;الكذب&quot; و&quot;الافتراء&quot; على القاعدة
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اتهم زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في رسالة صوتية زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي بـ"الكذب" و"الافتراء" على القاعدة لتشويه صورتها وعملها "الجهادي"، مؤكدا ان الاولوية في الجهاد يجب ان تكون لضرب اميركا.

  

وقال الظواهري في رسالته وعنوانها "رسالتنا لأمتنا: لغير الله لن نركع" انه "قامت على المجاهدين، ومنهم جماعة قاعدة الجهاد، حملة تشويه وتخويف وتنفير، وكان ممن شارك في هذه الحملة للأسف كذابو إبراهيم البدري (ابو بكر البغدادي)".

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