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10 كانون الثاني 2017
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ايطاليا تعلن اعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية

publishing date: 10/01/2017 03:29:06
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ايطاليا تعلن اعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية
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اعلن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي الاثنين اعادة فتح سفارة ايطاليا في العاصمة الليبية الثلاثاء والمغلقة منذ 2015 كباقي السفارات الغربية بسبب اعمال العنف.

 

 وكانت السفارة الايطالية احدى آخر السفارات التي اغلقت ابوابها في شباط2015 بعد استيلاء ما يعرف ب "فجر ليبيا" على العاصمة اثر معارك عنيفة.

 
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 وقد اشادت الخارجية الايطالية في بيان باعادة فتح السفارة ورات فيها "اشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي باسره واشارة قوية على الثقة في عملية استقرار البلد".
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