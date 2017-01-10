قمة سعودية - لبنانية في الرياض: العلاقات السعودية اللبنانية عادت لطبيعتها

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ثامر السبهان زار ليل امس وزير الداخلية نهاد المشنوق

اكد الملك سلمان بن عبد العزيز في خلال المحادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق في الديوان الملكي على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان. كما أعلن الملك سلمان على عودة السياح العرب الى لبنان.وتوجه الملك سلمان للرئيس عون قائلا:" ثقتنا بفخامتكم كبيرة انكم ستقودون لبنان الى بر الامان والاستقرار"، وأشار الى ان المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم.من جهته، شدد عون ان العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها ووجه دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان. وطلب عون خلال لقائه مع الملك الاستمرار بدعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية ومن ضمن ذلك موضوع الهبة والعاهل السعودي طلب متابعة الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته.وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقاء دار بين نظيره عادل الجبير والرئيس عون في قصر الضيافة انه تم توجيه دعوة للجبير لزيارة لبنان، آملا عودة السعوديين الى لبنان.وكان عون قد استقبل في مقر إقامته في الرياض، وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي.كما التقى وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي الذي أكد بعد اللقاء امكانية عودة الرعايا السعوديين الى لبنان وهو اولهم.وعلى هامش لقاءات عون، التقى وزير الاعلام السعودي وزير الاعلام ملحم الرياشي واشار بعد اللقاء الى أنه تم البحث في دعم كل وسائل الاعلام المهنية ذات الالتزام المهني الكبير لتعاود مزاولة نشاطها الاعلامي.كما التقى وزير الاقتصاد رائد خوري نظيره السعودي الذي أعلن معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية لافتا الىى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ.