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10 كانون الثاني 2017
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قمة سعودية - لبنانية في الرياض: العلاقات السعودية اللبنانية عادت لطبيعتها

publishing date: 10/01/2017 05:47:00
episodes
المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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اكد الملك سلمان بن عبد العزيز في خلال المحادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق في الديوان الملكي على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان. كما أعلن الملك سلمان على عودة السياح العرب الى لبنان.
 
وتوجه الملك سلمان للرئيس عون قائلا:" ثقتنا بفخامتكم كبيرة انكم ستقودون لبنان الى بر الامان والاستقرار"، وأشار الى ان المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم.
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من جهته، شدد عون ان العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها ووجه دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان. وطلب عون خلال لقائه مع الملك الاستمرار بدعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية ومن ضمن ذلك موضوع الهبة والعاهل السعودي طلب متابعة الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته.

وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقاء دار بين نظيره عادل الجبير والرئيس عون في قصر الضيافة انه تم توجيه دعوة للجبير لزيارة لبنان، آملا عودة السعوديين الى لبنان.
 
وكان عون قد استقبل في مقر إقامته في الرياض، وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي. 
 
كما التقى وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي الذي أكد بعد اللقاء امكانية عودة الرعايا السعوديين الى لبنان وهو اولهم.
 
وعلى هامش لقاءات عون، التقى وزير الاعلام السعودي وزير الاعلام ملحم الرياشي واشار بعد اللقاء الى أنه تم البحث في دعم كل وسائل الاعلام المهنية ذات الالتزام  المهني الكبير لتعاود مزاولة نشاطها الاعلامي.

كما التقى وزير الاقتصاد رائد خوري نظيره السعودي الذي أعلن معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية لافتا الىى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ.

 ثامر السبهان زار ليل امس وزير الداخلية نهاد المشنوق
 
الى ذلك، زار وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان ليل امس وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقر إقامته في قصر الضيافة وعقد اجتماع دام نحو ساعتين بمشاركة كل من الوزراء علي حسن خليل ومروان حمادة وجبران باسيل ثم استكمل الاجتماع اكثر من ساعتين بين المشنوق والسبهان.
 
قانون الانتخاب حاضر في الرياض
 
هذا ولم يغب قانون الانتخاب عن محادثات الرياض، فعقد اجتماع في بين الوزراء: جبران باسيل، علي حسن خليل والمشنوق لمناقشة قانون الانتخاب.
وعلم في هذا السياق، ان الصيغة الاقرب الى التوافق هي التأهيل على القضاء وفق الاكثري والانتخاب على المحافظة وفق النسبية.
 
عون يلتقي الجالية اللبنانية:

ومن ضمن الزيارة، التقى الرئيس ميشال عون الجالية اللبنانية في السعودية وتوجه اليهم قائلا " نعرف مدى تعلقكم بلبنان والمملكة استضافتكم وعليكم واجب الوفاء لها"، مطمئنا الجالية عن عودة العلاقة اللبنانية- السعودية إلى صفائها ووضوحها.
 
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