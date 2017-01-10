بالصورة: القاء قنبلة في الشارع الفوقاني

سمع دوي انفجار بعيد منتصف الليل في مخيم عين الحلوة ناتج عن انفجار اصبع ديناميت في موقف سيارات بالقرب من احد مكاتب حركة فتح في منطقة الكنايات، ما تسبب بتضرر عدد من السيارات المتوقفة في المكان.

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