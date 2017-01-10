البرلمان التركي يؤيد الاستمرار في مناقشة التعديلات الدستورية

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أيد البرلمان التركي الاستمرار في مناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية توسع نطاق سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان متخذا بذلك خطوة أخرى نحو تطبيق نظام رئاسي.واجتازت التعديلات الدستورية الجولة الأولى من التصويت وهو مؤشر مبكر على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتا مما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الذي يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها.وتحتاج مسودة التعديلات دعم 330 عضوا على الأقل في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا كي يتم طرحها في استفتاء عام متوقع إجراؤه في الربيع. وهناك 316 عضوا في البرلمان من حزب العدالة والتنمية و39 عضوا من حزب الحركة القومية يحق لهم التصويت.