طقس مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة

كنعان دعا اللجنة الى جلسة
اليكم التفاصيل....
جدل حول سلامة الطيران في لبنان
خرج عمرو دياب عن طوره
يعود الاستقرار الجوي اليوم على ان يستمر في الايام المقبلة مع اختراق تقلبات جوية محلية من حين الى الآخر.
والطقس في الايام المقبلة على الشكل التالي:
▪الثلاثاء: طقس مستقر مشمس مع ارتفاع طفيف بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة، الرياح شرقية جنوبية ، ناشطة احيانا ٤٠ الى ٥٠كم/س والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٤٠ و ٧٠٪.
▪الاربعاء : طقس مستقر نسبيا مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خاصة على السواحل وارتفاع اضافي بالحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٧ درجة
▪️الخميس: مستقر غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة