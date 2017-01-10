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10 كانون الثاني 2017
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طقس مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة

publishing date: 10/01/2017 04:29:04
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يعود الاستقرار الجوي اليوم على  ان يستمر في الايام المقبلة مع اختراق تقلبات جوية محلية من حين الى الآخر.

 

والطقس في الايام المقبلة على الشكل التالي: 

 
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الثلاثاء: طقس مستقر مشمس مع ارتفاع طفيف بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة، الرياح شرقية جنوبية ، ناشطة احيانا ٤٠ الى ٥٠كم/س والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٤٠ و ٧٠٪‏.

 

الاربعاء : طقس مستقر نسبيا مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خاصة على السواحل وارتفاع اضافي بالحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٧ درجة

 

الخميس:  مستقر غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة

 
 
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