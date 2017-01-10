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10 كانون الثاني 2017
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رائد خوري عن لقائه نظيره السعودي: معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية واتفقنا على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ

publishing date: 10/01/2017 05:09:27
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رائد خوري عن لقائه نظيره السعودي: معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية واتفقنا على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ
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