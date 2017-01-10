آخر الأخبار 10 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني البريد الالكتروني غير صالح قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح رائد خوري عن لقائه نظيره السعودي: معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية واتفقنا على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ publishing date: 10/01/2017 05:09:27