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خاص: "ويكيليكس مي حريري".. أسرار تُكشف للمرة الأولى

publishing date: 10/01/2017 05:23:35
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خاص: &quot;ويكيليكس مي حريري&quot;.. أسرار تُكشف للمرة الأولى
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تحلّ الفنانة مي حريري ضيفةً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر شاشتي LBCI  وLDC، وتُفجّر خلالها مفاجآت جديدة في عددٍ من الفقرات مثل "وين الغلط" وتكشف الأسرار في "ويكيليكس مي حريري".
وفي معلومات خاصة لموقعنا، ستكشف مي حريري عن أسماء الأغنيات الشهيرة الّتي غنّاها الموسيقار الراحل ملحم بركات وكانت هي المقصودة، واللقاء الأول الّذي جمعها بالموسيقار مروراً بحادثة طرد أهلها لها، ووصولاً إلى عمليات التجميل وإشاعة زواجها من زياد الرحباني.
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مي الّتي تمزج الدمعة بالضحكة خلال الحلقة، ستبرهن للمشاهدين تطوّرها باللغة الإنكليزية، فكيف جاءت النتيجة؟ التفاصيل في حلقة الليلة من "لهون وبس".
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