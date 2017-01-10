جعجع يغرد...ووهاب يرد: هل يريد اختصار الدروز بجنبلاط؟

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر رفضه أي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي.

هذا وتلقى جنبلاط إتصالاً من النائب ستريدا جعجع نقلت فيه موقف رئيس حزب القوات، وشكرها النائب جنبلاط على هذا الموقف مؤكداً إستمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.

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في المقابل، رد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على جعجع سائلا:" هل نفهم من كلام جعجع أنه يريد اختصار الدروز بجنبلاط ولماذا يؤيد السياسة الإلغائية التي كان أول من عانى منها؟".