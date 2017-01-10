شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار محلية
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

جعجع يغرد...ووهاب يرد: هل يريد اختصار الدروز بجنبلاط؟

publishing date: 10/01/2017 06:00:57
episodes
جعجع يغرد...ووهاب يرد: هل يريد اختصار الدروز بجنبلاط؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر رفضه أي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي.
 
هذا وتلقى جنبلاط إتصالاً من النائب ستريدا جعجع نقلت فيه موقف رئيس حزب القوات، وشكرها النائب جنبلاط على هذا الموقف مؤكداً إستمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.

في المقابل، رد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على جعجع سائلا:" هل نفهم من كلام جعجع أنه يريد اختصار الدروز بجنبلاط ولماذا يؤيد السياسة الإلغائية التي كان أول من عانى منها؟".
 
الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact