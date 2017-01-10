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بالفيديو: ربع مليون لرقصة ميريام فارس الخليجية

publishing date: 10/01/2017 06:05:01
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بالفيديو: ربع مليون لرقصة ميريام فارس الخليجية
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شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بمقطع فيديو جديد تستعرض فيه إتقانها للرقص الخليجي.
في التفاصيل، نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو من حفل عيد ميلاد خاص، فكتبت "ملكة المسرح ميريام فارس في عيد ميلاد السيدة شما الكتبي، إن شاء الله كل أيامك فرح".
هي ليست المرة الأولى الّتي تنشر فيها ميريام فارس مقطع فيديو وهي ترقص في حفلاتها، حتى بات لديها الكثير من المعجبين الّذين يتابعون مهارتها بالرقص أثناء الغناء. والملفت في هذا الفيديو أنه حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
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