بالفيديو: ربع مليون لرقصة ميريام فارس الخليجية

#Repost @myriammusicofficial ・・・ #ملكة_المسرح #ميريام_فارس في عيد ميلاد السيدة شما الكتبي ان شاء الله كل أيامك فرح #فيديو #حصري #ماياني_النوم #ابوظبي #الامارات @myriamfares

A video posted by Myriam Fares (@myriamfares) on Jan 8, 2017 at 6:01am PST