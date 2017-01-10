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10 كانون الثاني 2017
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ايران تؤكد تلقيها دعوة من السعودية للمشاركة في الحج

publishing date: 10/01/2017 06:09:00
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ايران تؤكد تلقيها دعوة من السعودية للمشاركة في الحج
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     اكدت ايران الثلاثاء انها تلقت دعوة رسمية من السعودية  للمشاركة في موسم الحج هذا العام، بعد اسبوعين من اعلان الرياض ارسال الدعوة.

 
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 ولم تشارك اي بعثة ايرانية في الحج العام الماضي للمرة الاولى منذ ثلاثة عقود اثر قطيعة دبلوماسية بين طهران والرياض بعدما هاجم متظاهرون ايرانيون سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على اعدام سلطات المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

 

 وكان قد أعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن مؤخرا عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج الموسم المقبل.

 

 ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الوزير قوله ان وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة "لوفد شؤون حجاج إيران  للقدوم إلى المملكة" من أجل التحضير لموسم الحج في خريف العام 2017

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 وفشلت المفاوضات بين طهران والرياض العام الماضي في التوصل الى اتفاق حول ترتيبات تنظيمية مشتركة خلال موسم الحج الذي يشارك فيه نحو مليوني مسلم كل عام.
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